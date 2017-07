Eesti võrkpallikoondis alustab täna õhtul 2018. aasta MM-valikturniiri kolmanda ringi kohtumisi. Turniiri võõrustava Belgia koondise peatreeneri jaoks on olukord selge. Eesmärk on üks, jõuda MMile. Belgias toimuvast turniirist, kus võitlus käib elu ja surma peale, võtavad kokku osa kuue riigi koondised - Saksamaa, Eesti, Belgia, Slovakia, Valgevene ja Hispaania. "Turniiri võõrustamisega üritame loomulikult kaasa aidata meie meeskonna edule," sõnab belglaste loots Vital Heynen rahvusvahelise võrkpalliliidu kodulehel olevas intervjuus. "Pole kahtlustki, et tahame jõuda MMile, kuid siin turniiril on kolm-neli väga tugevat koondist meile konkurentsi pakkumas. Ohtlikumad on Saksamaa, kes on minu silmis favoriit, ja musta hobuse rollis olev Eesti koondis."

Võõrustajad said pärast Maailmaliiga esimese tugevusgrupi kohtumisi väljateenitud puhkuse, nagu Maarjamaa mehedki, kuid praeguseks on juba nädalaid tehtud hoolsalt ettevalmistusi just algavaks MM-valikturniiriks.

"Puhkus oli vajalik kui mängime kolme nädala jooksul üheksa kohtumist. Maailmaliigast oleme saanud väga palju järeldusi teha - rünnakuga on minu silmis kõik korras, kuid hädasti vajab parandamist meie blokk ja kaitsemäng," sõnab mees. Turniiril Saksamaad ja Eestit enda suurimaks konkurendiks pidav Heynen on rahul võistluse graafikuga. "On oluline saada kindel algus. Fakt, et saame esmalt kaelast ära kohtumised Slovakkia, Valgevene ja Hispaaniaga on hea. Siis saame lõpus täielikult keskenduda Saksamaale ja Eestile, mis on meie jaoks põhilised mängud."