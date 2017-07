Legendaarne Portugali jalgpallitreener Jose Mourinho (54) valmistub oma teiseks hooajaks Manchester Unitedi eesotsas. Ameerikas treeninglaagris viibiva klubi loots andis intervjuu, kus ta avaldas, kaua ta Unitedis töötada sooviks.

Oma debüütaastal Unitedi Inglise liiga kuuenda kohani ning liigakarika võiduni ja Euroopa liiga triumfini viinud Mourinho sõnas ESPNile antud videousutluses, et ta on valmis lõpetama Sir Alex Fergusoni lahkumise järel Manchester Unitedi vallutanud ebastabiilsust.

"Pärast David Moyesi ning Louis Van Gaali algab minu teine aasta ning loodetavasti saan siia [pikaks ajaks] jääda ja anda stabiilsust, mida klubi tahab."

Mourinho, kes pole ühelgi treeneripostil üle kolme aasta vastu pidanud (rekordiks on Londoni Chelsea juhendamine aastatel 2004-2007, kus ta alustas ka neljandat hooaega, kuid lahkus klubist juba septembris), andis mõista, et ta võib Unitedisse sootuks pikaks ajaks jääda.

"Olen järgmise 15 aasta jaoks valmis," ütles Mourinho. "Manchester Unitedis? Miks mitte? Pean tunnistama, et see on raske, kuna treeneritöös on palju survet ning kõik panevad treeneritele veelgi rohkem survet peale."