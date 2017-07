Eile, 18. juulil selgusid Euroopa Võrkpalli Konföderatsiooni (CEV) rannavõrkpalli Euroopa meistrivõistluste finalistid ja alagruppide jaotus. Eesti meeste esipaaril Kusti Nõlvakul ja Mart Tiisaarel oli võimalus pääseda finaalvõistlusele üksnes Wild Cardi ehk vabapääsmega, mida nad paraku ei saanud.

Kokku astuvad võistlustulle Euroopa parimate rannavõrkpallurite tiitli nimel 32 naiste paari viieteistkümnest ja 32 meeste paari seitsmeteistkümnest erinevast Euroopa riigist.

2017 CEV rannavõrkpalli Euroopa meistrivõistluste finaal toimub tänavu 16.–20. augustini Läti kuurortlinnas Jurmalas. Tiimid võistlevad 8 alagrupis ning igas alagrupis on neli võistkonda. Turniiri kaheksa tugevamat paari (vastavalt rahvusvahelisele rankingule) paigutusid erinevatesse alagruppidesse, et vältida nende kohtumist esimeses ringis. Teised võistkonnad jagunesid gruppidesse loosi alusel. Võistluste auhinnafond on 200 000 eurot.