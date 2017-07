Jarmo Jagomägi

Niisiis täna meie vastane Hispaania, kellega sel suvel korduvalt mänginud oleme. Saldo on 3:1 meie kasuks, ainuke kaotus tuli kontrollmängus, kus eestlased teist koosseisu kasutasid. Magusaim võit kuulub aga meile kuu aja tagant, kui lõunaeurooplased Maailmaliiga kolmanda tugevusgrupi finaalis alistasime. Kert Toobal tunnistas, et võrreldes sellega on vastane mõned muudatused teinud. Loodame, et mitte piisavad, et meile vastu saada!