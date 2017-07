Jarmo Jagomägi

Kuigi varasemalt on juttu olnud, et võrkpallihuvi siin suur ei ole, siis tänaseks on ikkagi täismaja välja reklaamitud. Lange Munte spordihall mahutab ühtekokku 2400 inimest.

Kui eelmiselt päevadel on istekohtadega kehtinud printsiip, kes ees see mees, siis täna paistavad saalis väikse ümberkorraldused. Siia-sinna on tõmmatud linte, et sektoreid eristada. Esmapilgul vaadates tundub, et Eesti fännid on väga kokku surutud. Kokku on tribüüni servale antud 8x5 pingirida, kuhu ära mahtuma peab. Vaatame, kuidas asi mängu ajal välja hakkab paistma, aga hetkel nii: