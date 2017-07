Täna algasid Belgias Kortrijkis MM-valikturniiri kolmanda ringi mängud, kui avalahingus kohtuvad võõrustajad Slovakkiaga.

Kuigi kodupubliku lemmikud näitasid hiljuti Maailmaliiga tugevaimas grupis koha kätte nii mõnelegi võrkpalli suurele, lõpetasid seitsmendana, siis rahvast see saali ei paista toovat. 2400 inimest mahutavasse Lange Munte spordihalli oli avamänguks kogunenud napp paarsada inimest.

Lange Munte spordihall. (Jarmo Jagomägi)

Tagasihoidliku huvi üle pole mõtet siiski liialt imestada. Teadupärast pole võrkpall just belglase lemmikspordiala. Kortrijki tänavapildis pole ainsatki märki sellest, et võistlused siin toimuksid. Samuti polnud enamikul linnakodanikel aimugi, et nende kodukohas volleturniiri peetakse.