2019. aasta korvpalli MMi eelvalikturniiri alguseni jääb pisut üle kahe nädala, aga Eesti koondise seis on jätkuvalt segane. Suurim küsimärk on endiselt randmevigastusega võitleva Rain Veidemani tervis.

Eile õhtul peetud treeningul pidid Veideman ning samuti vigastusest taastuvad Tanel Kurbas ja Toomas Raadik treeneritele näitama, et nad suudavad terve harjutuskorra täie pingutusega läbi teha. Kaks viimast said ülesandega hakkama, Veideman mitte.

Koondise abitreener Alar Varrak ütles Õhtulehele, et koondisesuve lõppu see mullu kapteni kohuseid täitnud Veidemani jaoks siiski ei tähista. "Ta käib täna veel arsti juures, saab jälle pisut targemaks. Plaan oli pärast Portugali turniiri Veideman sajaprotsendiliselt koondise tegemistesse kaasata, aga asi venib. Kohe me lõplikku otsust ilmselt ei tee," selgitas ta.

Mis mulje Kurbas ja Raadik jätsid? "Nad suutsid sajaprotsendiliselt pingutada, aga mänguvormi osas on ühe treeningu järel raske midagi järeldada," vastas Varrak. Portugali turniiril osalenud mängijad on jätkuvalt rivis ja valmis koondist aitama.

Portugalis kindlalt nii võõrustajaid kui Rumeeniat võitnud korvpallikoondis kohtub järgmisena kahel korral Rootsiga. 24. juulil peetakse matš Kalevi spordihallis, kaks päeva hiljem Södertäljes