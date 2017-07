Televusserist vaadates on tennisemäng sama lihtne kui lapselt kommi ära võtmine - viska pall õhku ning pane reket kollasele mänguvahendile vastu. Triumfid, rahamäed ja fännidehordid on selle kõige loogiline tagajärg.

Samas on Sussexi ülikooli teadlased tõestanud, et löögi ajal karjumine teeb löögi kiiremaks ja täpsemaks. Seega pole ime, et maailma ühe kõige valjema kriiske on teinud karjääri jooksul viis Suure slämmi turniiri võitnud Maria Šarapova.

Mängu ajal kõige kõvemat häält teinud naistennisistid:

Michelle Larcher de Brito – 109 detsibelli

Maria Šarapova – 101 detsibelli

Monica Seles – 93,2 detsibelli

Paneme tabeli konteksti:

Tavalise vestluse tugevuseks on tavaliselt umbes 60 detsibelli.

96,5 km/h auto salongis kostub 70 detsibelli müra.

Tolmuimeja paitab meie kõrvu 75 detsibelliga.

80 detsibelliga rõõmustab meid igahommikune äratuskell.

Meist mööduv veoauto pakub müra tugevusega 90 detsibelli.

300 meetri kaugusel õhus liuglev hävituslennuk toob meieni 100 detsibelli.

Rokk-kontserdil saab peale hittide kuulda ka 110 detsibelli. Sama kõrvulukustav on ka karjuva beebi etteaste.

Kirsiks tordil on sinivaal, kes võib toota heli tugevusega 188 detsibelli!