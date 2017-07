Ametnik keeldub noorpaari abielu registreerimast, kuna peigmees on joobnud olekus. Nädala pärast tulevad nad uuesti, mees on jälle vindine.

"Miks," pöördub ametnik pahaselt pruudi poole, "ei too te oma peigmeest siia, kui ta kaine on?"

"Jah," tunnistab pruut, "siis ta ju ei tuleks!"