Inglismaa valitsev jalgpallimeister jahtis käimasoleval üleminekuaknal Evertoni ründajat Romelu Lukakut, kes siirdus lõpuks siiski Manchester Unitedisse. Belglase asemel palkab Chelsea hoopis Madridi Reali ässa Alvaro Morata.

Antonio Conte juhendatav Albionimaa klubi maksab Realile kesktormaja eest 80 miljonit eurot, millest rohkem pole Sinised - nii fännid Chelseat kutsuvad - ühegi mängija eest varem maksnud.

Kuigi Chelsea sõnul on klubid jõudnud üleminekusummas kokkuleppele ning nüüd on vaja Londoni satsil ja Moratal leida ühine keel lepingu osas, on see puhas formaalsus.

24aastane ründaja on lisaks Realile varem esindanud ka Torino Juventust. Eelmisel hooajal lõi tänavu abieluranda sõudnud Morata Hispaania kõrgliigas 26 mänguga 15 väravat