Juulikuu esimese päevaga avanes jalgpallimaailmas ametlikult suvine üleminekuaken. Õhtuleht toob Teieni alates tänasest kuni akna sulgumiseni kolm kuulujuttu ning avaldab arvamust, kui tõenäoliselt spekulatsioon tehinguks realiseerub. 1. Barcelona täht liitub Pariisi Saint-Germainiga. Väidetavalt on PSG nõus Kataloonia hiiule maksma 222 miljonit eurot, et enda ridadesse meelitada Brasiilia pallivõlur Neymar. Lisaks räägivad naised saunas, et PSG soovib läbirääkimisi megatehinguks alustada, kuigi leidub ka allikaid, kelle andmetel see väide tõele ei vasta. Lionel Messi ja Neymar (paremal). (TORU YAMANAKA) Aga. Barcelona on kinnitanud, et nemad 25aastasest Sambamaa mehest loobuda ei taha, kuid väidetavalt on PSG võrdlemisi optimistlik, et neil õnnestub Neymar Pariisi hankida.

Õhtulehe hinnang: Barcelona asepresident Jordi Mestre on öelnud, et tema on 200% kindel - Neymar ei lähe kuhugi. Sama meelt oleme ka meie, sest see üleminek ja see summa...Tundub kuidagi utoopiline ja irratsionaalne.

Lisaks pole ju Neymaril mingisugustki põhjust Barcelonast jalga lasta. Ta on fännide poolt palavalt armastatud, teenib leiba maailma ühes paremas klubis ning saab mängida teiste seas koos Lionel Messiga. Väidetavalt annab PSG-le lootust tõik, et Neymar tahab olla meeskonna suurim staar. Kuniks Messi Barcelonas mängib, ei juhtu seda aga niipea. 2. Kui Alexis Sanchez lahkub, tahab Londoni Arsenal Madridi Reali Karim Benzemat. Prantslast ja Kahurimehi - nii fännid Arsene Wengeri juhendatavat klubi kutsuvad - on paari pandud juba aastaid. Sancheze lahkumise üle on spekuleeritud kuid, sest mehe leping saab järgmise aasta suvel otsa. Et ta pole uuele kontrahtile alla kirjutanud, levivadki sahinad justkui vahetaks ta tänavu klubi. Karim Benzema. (CURTO DE LA TORRE) Ent Wenger ütles hiljuti: "Oleme otsuse vastu võtnud ning see otsus on, et me ei müü Sanchezt." Aga iga vutisõber teab, et jalgpallimaailmas võivad säärased ütlused väga kiiresti 180-kraadise pöörde teha. Õhtulehe hinnang: Benzema Arsenaliga ei liitu. Müüb ju Real Londoni Chelseale maha suurepärase kesktormaja Alvaro Morata ning ehkki Cristiano Ronaldo on viimasel ajal Realis mänginud just tipuründajana, poleks kuigi mõistlik Benzemat minema lasta. Kõik võiks muutuda, kui Madridi kuninglik klubi suudab AS Monaco ridadest soetada 18aastase vutikomeedi Kylian Mbappe. Kuid Õhtuleht usub, et Mbappe jääb Monacosse. Ühegi teise kesktormajaga pole Reali käesoleval üleminekuaknal seostatud. 3. Madridi Realist lahkub lisaks Moratale ka paremkaitsja Danilo. Nimelt raporteeritakse, et Real ja Manchester City on jõudnud kokkuleppele brasiillase üleminekusumma osas. Danilo lahkumine Madridist on õhus olnud juba pikalt. Kuigi meest seostati vahepeal ka Torino Juventusega, siis näib, et tõenäoliselt siirdub ta hoopis Inglismaale. Danilo. (SERGIO PEREZ) Õhtulehe hinnang: See tehing läheb läbi. Väidetavalt maksab City Danilo eest Realile 30 miljonit eurot. On selge, et Pep Guardiola juhendataval klubil on paremkaitsjat vaja, sest pärast eelmist hooaega lasti minna Pablo Zabaletal ja Bacary Sagnal, kes viimastel aastatel Citys seda positsiooni täitnud on. Lisaks ei saadud kätte Pariisi Saint-Germainiga liitunud Dani Alvest.