Pärast nurja läinud olümpia-aastat on Eesti parim naismaadleja Epp Mäe kerkinud sel hooajal poodiumile kõigil viiel võistlusel. Pühapäeval sai ta Madridis 2017. aasta kolmanda esikoha ja näitas konkurentidele, et õige Epp Mäe on tagasi.

Hispaania pealinnas ei näidanud Mäe vastastele sugugi kogu oma arsenali ja kuu aja pärast Pariisi MMil kasutab ta hoopis teistsuguseid nippe. Nii peabki, sest kõik targad maadlejad talitavad samamoodi.

"Kõrgel tasemel varakult taktika ette näidata ei ole tark tegu, sest matšide videod on igal pool saadaval ja vastukäike on lihtne selgeks õppida," selgitas Eesti 2015. aasta parim naissportlane. Madridis tulid võidud siiski kindlalt – kõige tasavägisemalt kulges kaalukategoorias -75kg poolfinaal ungarlanna Zsanett Nemethiga, kus eestlanna jäi lõpuks peale 4:1.

"Kõik tüdrukud olid tegelikult head, aga ju siis tuli mu maadlus lihtsalt hästi välja," lisas ta. Kuigi osad konkurendid, eesotsas Rio olümpiamängudel pronksmedali pälvinud venelanna Jekaterina Bukinaga, jätavad hooaja vahele, peaks MMil konkurents ikkagi tihe olema, sest suurte riikide paremuselt teine number ei tohiks esimesele kuigi palju alla jääda.