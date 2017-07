Kui Euroopa liiga teise eelringi avakohtumise Ungari klubile Videoton 0:3 kaotanud Nõmme Kalju õhtul madjarite maal imet korda ei saada, on Eesti klubide eurohooajal tänavuseks suveks kriips peal.

Jalgpallifännide iga-aastane unistus, et üks klubidest sünnitab miraakli ning Maarjamaa klubi pääseb lõpuks alagrupiturniirile, jääb taas uut aastanumbrit ootama. Tõotatud maale sisenemiseks oleks tarvis alistada kahe mängu kokkuvõttes neli vastast. Nii Flora, Levadia kui ka Infonet ei saanud ühe konkurendigagi hakkama.

Kui FC Levadia tegevjuht Sergei Hohlov-Simson ning FC Infoneti spordidirektor Dmitri Skiperski kalduvad sinna seltskonda, kes kipuvad arvama, et Eesti klubidel lähiajal alagrupiturniirile asja pole, siis Nõmme Kalju ning FC Flora presidendid – vastavalt Kuno Tehva ning Pelle Pohlak – on optimistlikumad.

"Ma ei julge öelda, et see ainult helesiniseks unistuseks jääb," ütleb Pohlak. "Kui vaadata, kes sinna jõudnud on, siis loosiõnne ja hea mängu juures on kõik võimalik. Ma usun, et kümme aastat tagasi võis Levadia olla parem, kui [2009/10 hooajal Euroopa liigas mänginud] Läti klubi Ventspils."