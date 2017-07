Eesti võrkpallikoondise libero Rait Rikberg tunnistas pärast rasket võitu Valgevene üle, et lihtsalt ei pidanudki tulema.

"Kes arvas, et peaksime neid kindlalt võitma?" alustas Rikberg küsivalt. "See, et me esimesed kaks geimi oma asjadest väga korralikult kinni pidasime ja hästi mängisime, polnud üllatus, aga ka mitte aamen kirikus. Oligi oodata rasket mängu. Jumal tänatud, et see 3:1 võit tuli."

Peamise muutumise tõi kohtumisse vastase suurenenud agressiivsus. "Mingil hetkel hakkasid nad riske võtma ja see õnnestus," rääkis kogenud pallur. "Meil hakkasid varem toimunud asjad omakorda ebaõnnestuma. See on võrkpall. Õnneks või kahjuks loeb ainult tulemus loeb ja selle pealt on hea üliraske turniiriga edasi minna."

Ta lisab, et kuigi Valgevenet peetakse sel turniiril autsaideriks, siis kvaliteeti meeskonnas jagub. "Täna tuli neil pingilt ka lisajõudu, mis meie rütmi häiris. Meil läks raskemaks, sest enne oli meil vaja ainult paari meest valvata, aga siis oli terve meeskond ohtlik. Kõik eeldavad, et neist käiakse lihtsalt üle, aga see pole nii."

Rikberg tõdeb, et loomulikult olnuks hea alustada 3:0 võiduga, kuid kõige tähtsamad on kolm punkti tabelis.