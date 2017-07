Eesti võrkpallikoondise kapten Kert Toobal tunnistas pärast rasket võitu, et olud polnud mängimiseks just parimad. "Kui täna siia saali jõudsime, siis ütlesin, et ega see väga palju Mehhikost ei erine," võrdles Toobal ülipalavaid olusid möödunud kuul Mehhikos saadud kogemusega. Tõsi on, et Belgias on vähemasti viimasel kahel päeval ligi 30 kraadine kuumus. "Õhtu poole hakkas õhk õnneks natuke rohkem liikuma," lisas ta. "Esimene geim oli päris raske, aga edasi mitte. Kolmanda geimi kaotust kindlasti väsimuse taha ei jää."

Vaatamata mõnevõrra oodatust raskemale võidule jääb kapten meeskonna esituse üle ei nurise. "Mingi hetk oli meeste nägudelt näha, et oli raske. Vastane leidis hea rütmi ja meie pallid ei jäänud maha. Hea, et lõpuks nii läks, olen kokkuvõttes väga rahul."

Järgmisena läheb Eesti vastamisi Hispaaniaga, kes avapäeval Saksamaad üllatas. Toobali sõnutsi ei saa lõunaeurooplasi sugugi alahinnata. "Nad said sellest mängust kõvasti enesekindlust. Õpiku näide, kuidas liigne (sakslaste) enesekindlus kätte maksab." Kuigi hispaanlastega on sel suvel palju mängitud ja korduvalt ka võidetud, siis võrreldes varasemaga on üht-teist muutunud. "Esiteks on neil uus diagonaal," rääkis Toobal. "Mängib ka teine side, kes Maailmaliigas väga palju ei mänginud.