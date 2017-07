WRC

Nädala pärast algab põhjamaade autospordi iga-aastane pidu – Jyväskylä MM-ralli. Ott Tänak kihutas juba sel nädalal Soomes, kus otsis M-Spordi Ford Fiestale parimat seadistust.





Testid sujusid hästi, kuid Tänak teab, et Soomes on kohalikele meestele väga raske vastu saada. "Tuleb väga kõva võitlus, nagu alati," rääkis ta ajalehele Keskisuomalinen. "Toyota on kindlasti väga kiire, sest sõidavad oma koduradadel. Nad on ralliks hästi valmis ja kindlasti soosikud."