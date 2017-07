Profirattur Rein Taaramäe andis täna hommikul oma Facebooki küljel teada, et ei jätka uuel hooajal Katjuša-Alpecin tiimis, mida ta esindab aastast 2016.

Ühtlasi avaldas Taaramäe oma lähinädalate plaanid, kuhu kuuluvad San Sebastiani klassik (29.07.) ja Norras toimuv velotuur Arctic Race (14-17.08.). Vueltale pääsemise võimalusi ta üleliia suureks ei hinda.

"19.08 algab aasta kolmas suurtuur, kuid sellele pääsemine on väga küsitav," kirjutas Taaramäe. "Esiteks ennast varem näidata on väga raske (võimalik, et meeskond kinnitatakse juba enne Arcticu velotuuri) ja teiseks on nüüd selge, et vahetan meeskonda. Ega see fakt minu Vueltale saamise võimalusi ei suurenda. Eks lähinädalad näitavad, kas tuleb Vuelta ja mis värve ma uuel aastal esindama hakkan."