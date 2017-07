Rahvusvaheline Autospordiliit (FIA) kinnitas, et alates 2018. aastast võetakse kasutusele sõitjate kaitseks Halo-kokpiti süsteemid.

Halo-kokpit süsteem ehk lisaseade läbipaistva tuuleklaasi näol peaks tõhustama sõitjate turvalisust, kuna autode kiirused on suurenenud ning võidusõitudel on esinenud peavigastusi.

Eelmisel nädalal katsetati tuuleklaasi autodel Silverstone'i ringrajal ning see on tekitanud nördimust sõitjate seas. Ferrari rooli keerav Sebastian Vettel ütles, et seade põhjustas talle pärast esimest ringi pearinglust ning Mercedese piloot Lewis Hamilton kirjeldas seda, kui halvima väljanägemisega uuendust Vormel-1.