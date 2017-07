Sõnn Ilmselt on vaja midagi korda ajada seoses kodu- ja pereasjadega, näiteks vormistada mingeid dokumente. Kui on vaja kelleltki infot saada, esita küsimusi rahulikul moel.

Kaksikud Mossitada ei ole mõtet. Kui armastatud inimese seisukohad sulle vastukarva on, siis räägi sellest temaga viisakalt ja kannatlikult. Ju ta sind mõistab.

Vähk Tuleb pühenduda kohustustele, olgu need siis tööalased või isiklike asjadega seotud. Tegutse kiirustamata ja süsteemselt, siis laabub su tegevus tõrgeteta.

Lõvi Võimalik, et pead tegema tööd, mis sind küll väga ei köida, ent mille oled lubanud valmis teha. Sul ei ole seda enam kuhugi edasi lükata, seega vii see lõpule.

Neitsi Tõsistel teemadel rääkimist ei ole mõtet vältida, see ainult suurendaks sisemist pinget. Võta jutuajamine ette. Kui see mööda saab, võid märksa kergemalt hingata.