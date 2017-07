Nõmme Kalju jalgpalliklubi ootab täna õhtul kell 22 Ungaris Euroopa liiga 2. eelringi korduskohtumine Videotoniga, kellele Tallinnas jäädi 0:3 alla. Eesti meeskonna peatreener Sergei Frantsev sõnas, et erilist tähelepanu pöörati matši eel vaimsele poolele.

"Esimene ülesanne sel korral oli taastumine. Meil on seljataga pikk reis Fääridele ja siinkohal olen väga tänulik klubile, kes suutis väga operatiivselt organiseerida parimad võimalikud lennud," lausus Frantsev klubi kodulehele.

"Lisaks oli meil kohaliku liiga mäng ning sellest tulenevalt ei olnud esimeses kohtumises Videotoniga mängijatel jalgades veel piisavalt värskust. Teiseks iga kaotus, eriti 0:3 kaotus mõjub meeskonnale ka moraalselt raskelt – tegelesime ka psühholoogilise poolega, et järgmiseks mänguks ette valmistuda. Aega väga palju ei ole olnud, põhirõhk läks teooriatreeningutele, taastumisele ja psühholoogilisele ettevalmistusele."

Edasipääsuvõimaluste kohta ütles ta järgmist: "Tuleb nõustuda, et esimene mäng ebaõnnestus ja andsime vastasele väravatega suure eelise. Nii palju kui oli nädala jooksul võimalik meeskonnaga tööd teha ja vigu parandada, on tehtud. Teeme kõik, mis on meie võimuses ja jätame väljakule kõik selle, mille kallal tööd on tehtud, et saavutada parim võimalik tulemus."