Nõmme Kalju viimane täiendus brasiillasest ründaja Liliu on Euroopa liiga teise eelringi korduskohtumise eel optimistlikult meelestatud. Võõrsil kohtumisele sõidab Kalju vastu 0:3 kaotusseisust, kust väljatulemine oleks võrdne kaheksanda maailmaimega.

Videoton on brasiillase arvates väga tugev vastane, kes oskab oma tekitatud võimalusi ära kasutada. "Tegemist on kindlasti tugeva meeskonnaga, kuid ma ei arva, et oleme neist halvemad. Nad mängivad lihtsalt teistsugust jalgpalli – neil on teravamad söödud, kiiremad üleminekud," räägib Liliu.

"Loomulikult usun, et suudame võita. Jalgpallis on iga mäng uus algus ja isegi pärast 3:0 kaotust ei tohi lootust kaotada. Meeskond annab endast maksimumi, et tänane mäng võita," sõnas mees klubi kodulehel antud intervjuus.

Sellega, et mehed täna väljakul endast kõik annavad, nõustub ka Kalju meeskonna peatreener Sergei Frantsev. "Kõik mis on meie võimuses, me teeme ja jätame väljakule kõik selle, mille kallal tööd on tehtud, et saavutada parim võimalik tulemus."