"Kahe meeskonna peale esimesed paarkümmend punkti olime natuke loiud. Võib-olla tuleneski see sellest, et oleme neid viimasel ajal kindlalt võitnud. Jäime natuke ootama, kuidas nad täna valmis on," lisas ta. "Olid hästi valmis, aga õnneks saime oma hea mängu tööle."

"3:0 Hispaaniaga on viimasel sattunud jah. Alguses võtsid nad initsiatiivi, aga positiivne on, et suutsime end sealt august tagasi võidelda ja jalga enam gaasipedaalilt ei võtnudki," võttis Täht mängu lühidalt kokku.

"Iga päev on erinev. Mängid viis päeva jutti ja kõik mängud on täiesti erinevad. Tunded ja emotsioonid muutuvad pidevalt," sõnas Täht. "Hispaania võitu ei saa võtta mõõdupuuna. Sakslastel on meie vastu hädasti võitu vaja, kui nad tahad üldse konkurentsis püsida. Neil pole midagi kaotada, tulevad täiega peale."

Koondise ühe liidri sõnutsi pole esimesed kaks päeva liiga suurt jälge jätnud. "Pole hullu. Täna tegin hommikul kerge jõusaali, et power´it sees hoida. Ise asi, kas see aitas või väsitas, ei tea," hindas Täht füüsilist seisu. "Tallinna turniirist on sarnane kogemus all ka. Kui võidud ka tulevad, on lihtsam end kokku võtta."