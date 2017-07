Homme–ülehomme Tallinnas Kadrioru staadionil peetavatel 100. Eesti kergejõustikumeistrivõistlustel peaks publik nägema häid tulemusi ja täiusliku stsenaariumi korral isegi mõne MMi normi alistamist. Õhtuleht ulatab pealtvaatajatele väikse spikri, mis loodetavasti hõlbustab jõuproovi vaatamist.

Küllap jälgivad kergejõustikugurmaanid erilise huviga MMi pileti juba välja võidelnud ja kaheteistkümnendal tunnil Londonisse rühkivate sportlaste etteasteid. 400 m tõkkejooksja Jaak-Heinrich Jagor on kodusel tähtsaimal mõõduvõtmisel fänne hullutanud kolm aastat järjest.

Meenutagem, et 2014. aastal täitis Mehis Viru õpilane üllatuslikult EMi normi, järgmisel suvel vapustas ta publikut MMi normi alistamisega, joostes end pildituks, ning mullu utsitas pärast viimase tõkke ületamist vend Erikut maksimaalselt pingutama, saades kohtunikelt hoiatuse.

Nüüd on Jagoril võimalus muljetavaldavat seeriat jätkata. Nimelt on tal MMi normist 49,35 puudu ainult üheksa sajandikku. Londonisse pürgijate rahvusvahelises pingereas on Jagor nii-öelda neljandana joone all.