Neljal aastal järjest autoralli MM-sarja võitnud Sebastien Ogier ütles, et on valmis hooaja lõpus M-Spordi meeskonnast lahkuma. Kui viimastel aastatel suutis Volkswagen talle kindlustada sarja kiireima auto, siis viimastel etappidel on Saksa gigandi WRCst loobumise tõttu M-Spordi Ford Fiestasse kolinud Ogier konkurentidele tempos alla jäänud.

„Jah, mul on teisi võimalusi ja see on loomulik, et kaalun neid. Tahan saada parimaid tööriistu, et võita ja on oluline, et ma järgmise hooaja huvides teistega kontakti hoiaksin,“ rääkis prantslane Soome telekanalile MTV3.

33aastane Ogier on 160 punktiga küll MM-sarja liider, aga Hyundaiga sõitev Thierry Neuville on jõudsalt vahet vähendanud ning belglane jääb kauaaegsest valitsejast maha vaid 11 silmaga. Teiste konkurentidega on vahe suurem, sest soomlasel Jari-Matti Latvalal (Toyota) on koos 112 ja Ogier' tiimikaaslasel Ott Tänakul 108 punkti. Koos järgmise nädalavahetuse Soome etapiga jääb hooaja lõpuni vaid viis osavõistlust.