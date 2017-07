Eesti võrkpallikoondis on viimastel hooaegadel saavutanud ühe eesmärgi teise järel ning Belgias jahitakse järjekordset pirakat suutäit. Peamiselt säravad laval mängijad ning peatreener, kuid tegelikult on edu taga palju enamat. Hindamatut tarkust on meeskonda toonud Mehhiko juurtega itaallane Mirko Fasini.

„Tegin iga päev palju erinevaid spordialasid. Olin alles noor poiss, kui teadsin, et minust saab treener, jalgpallur või igatahes mingi sportlane!“ iseloomustab end napilt kuu tagasi 46aastaseks saanud üldkehalise ettevalmistuse treener.

Kuigi tema suurim unistus oli ise areenil särada, ei nurise Fasini ka tagaplaanil imede tegemise üle. „Ma polnud kuigi andekas. Olin heal tasemel, kuid kõrgemal läbi löömiseks jäi veidi puudu,“ räägib nooruses tõsisemalt jalgpalli, kuid hiljem ka kergejõustikku proovinud Fasini.

100 meetri jooksu suurimateks saavutusteks jäi sünnilinna Bassano del Grappa tšempionaadi võit ja aeg 10,7 sekundit. Alustanuks ta jooksmisega varem kui 22aastasena, võinuks kõike juhtuda.