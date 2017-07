Tallinna Selveri võrkpalliklubis jätkab nende senine libero Denis Losnikov. Senini pealinnas pallinud Rauno Tamme liitub aga Saaremaa võrkpalliklubiga.

Tallinna Selver pikendas täna lepingut Saaremaalt pärit koondislase libero Denis Losnikoviga. Mees ise on uue hooaja suhtes vägagi optimistlik. "Uus peatreener Austris Stals on Baltikumi üks parimaid kaitsespetsialiste, kelle all saab kindlasti palju juurde õppida. Tuleb huvitav hooaeg," sõnab mees klubi pressiteates.

Saaremaa Võrkpalliklubi on aga käed löönud eelmisel hooajal Tallinna Selveris mänginud Rauno Tammega. Varem veel Tartus, Võrus ja Rakveres pallinud noormehe näol loodab meeskond tugevdada ennekõike oma rünnakut.

"Rauno sai valitud meeskonda tema mitmekülgsete mänguoskuste poolest. Temast on suur abi rünnakul ja kindlasti muudab ta ka meeskonna servivastuvõttu stabiilsemaks," teatab meeskond.

Juba varasemalt teatas Saaremaa võrkpalliklubi kahe slovaki lisandumisest.