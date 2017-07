Rannajalgpalli meistrivõistlused jätkuvad sel nädalavahetusel Pärnus hooaja 4. etapiga. Seekordne etapp tuleb kahtlemata eriline, sest sellele lisavad vürtsi kaks kõva klassiga jaapanlast, kes tõmbavad selga Nõmme BSC Olybeti särgi.

Olgu alustuseks öeldud, et Jaapani rannajalgpallikoondis on praegu maailma edetabelis 9. kohal ning Nõmmele appi tulevad Takasuke Goto (32) ja Tadaomi Nakamura (42) on mõlemad oma riiki MMil esindanud.

Goto on siiani üks Jaapani koondise põhimehi, kes sel kevadel toimunud MMil lõi oma riigi kasuks kuus väravat (viis Poola, üks Brasiilia võrku). Lisaks on ta osalenud 2007. ja 2015. aasta MMidel. Nakamura kandis Jaapani särki 2005. aasta MM-il, mil korrati ajaloo parimat tulemust ehk neljandat kohta.