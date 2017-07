Eesti võrkpallikoondis on Belgias peetavat MM-kvalifikatsiooni kolmandat eelringi igati hästi alustanud, kui kahest mängust mõlemad on võidetud. Tõsise töö vahepeal uurisime veidi ka lõbusamatel teemadel, näiteks, kes on meie meeskonna jõumehed.

"Sellele on raske ühest vastust anda," selgitas üldkehalise vormi eest hoolitsev Mirko Fasini. "Kõik näitajad tuleb panna kehakaaluga vastavusse ja maksimumraskustega me põhimõtteliselt ei treenigi." Siiski on itaallasest treeneri sõnutsi koondises palju tugevaid mehi. Mõned neist isegi sellised, kellelt seda peale vaadates oodata ei oskakski.

"Näiteks Henri (Treial) on tugev, kuigi ei paista välja. Samas Ardo (Kreek) näeb tugev välja, kuid näitajad polegi tegelikult nii head," tõi Fasini näite kahe temporündaja pealt. Sealjuures jäävad meeste gabariidid suhteliselt ühte auku: Treial - 202cm ja 92kg, Kreek - 203cm ja 100kg. Küll aga on Kreek platsil tunduvalt kiirem ja liikuvam.