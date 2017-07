Maailma üks paremaid naiskorvpallureid Sue Bird teatas, et ta on lesbi. 36aastane ameeriklanna on muuhulgas kahekordne naiste NBA ehk WNBA tšempion.

Lisaks kapist välja tulemisele andis Bird teada, et on suhtes temast neli aastat noorema naisjalgpalluri Megan Rapinoega. Enda sõnul avastas Bird oma seksuaalse orientatsiooni juba ülikoolis.

Pallur pole kaela saanud ainult WNBA võitjamedaleid. Mängija on neljal korral triumfeerinud nii olümpiamängudel kui ka naiste Euroliigas. Lisaks kodumaale on Bird mänginud ka Venemaal.