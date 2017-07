Jalgpalli USA kõrgliigas leiba teeniv ründeäss Kei Kamara sai hiljuti liiga korraldajate poolt trahvi, sest kandis matši ajal kompressioonisokke*.

32aastane Sierra Leone vutimees sai USA kõrgliigalt ehk MLSilt veidi enam kui 1000 euro suuruse trahvi, sest MLSi reeglite järgi pole kompressioonisokkide kandmine kohtumises lubatud.

Et karistuse põhjus oli totter, ei jätnud Kamara asja niisama. Ta avaldas Twitteris video, kus tõestas, et ka teised USA kõrgliiga staarid - näiteks Jozy Altidore ja Michael Bradley - on mängu ajal kompressioonisokke kandnud, aga ameeriklased pole karistada saanud.

* - Kompressioonisokid on anatoomiliselt sobivad, püsivad perfektselt jalas ning lame varbaõmblus aitab ennetada hõõrumist.