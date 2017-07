Järgmisel nädalal sõidetakse autoralli MM-sarja hooaja järjekordne etapp, kui masinad võtavad mõõtu Soomes. Meie esipiloot Ott Tänak tunnistas, et ehkki eelmine etapp Poolas ei lõppenud soovitult, teab ta, et tema ja kaardilugeja Martin Järveoja kiirus on hea.

M-Spordi duo Tänak-Järveoja olid Poola MM-rallit viimasel päeval juhtimas, kui mehed vastu puud sõitsid. Ehkki nad lõpetasid katse, sai masin ralli jätkamiseks liiga palju kannatada.

"Poola ei lõppenud nii nagu tahtsime, kuid teame, et meil on hea kiirus ning loodame seda Soomes - järjekordsel kiirel ja minu ühel meelisrallil - näidata," sõnas Tänak M-Spordi pressiteate vahendusel.