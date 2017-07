Maailma endine seitsmes reket Patty Schnyder võib küll olla profitennisist, kuid isegi mängu ajal hoiab 38aastane šveitslanna oma pisitütrel silma peal.

Nimelt näitas Gstaadi WTA-turniiril eile konkurentsist langenud Schnyder kohtumise ajal sakslanna Antonia Lottneri vastu, et kodupubliku ees mänginud tennisisti abikaasa paneks paari lapsele kampsuni peale, et päike tüdruku käsi ära ei põletaks. Abikaasa võttis Schnyderi õpetussõnu kuulda.

Patty Schnyder asked for her daughter's arms to be covered. 😊😊 pic.twitter.com/8trcXpypiP