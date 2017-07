Naiste 100 m tõkkejooksu favoriidina asub starti Londoni MM-i seitsmevõistluseks valmistuv Grit Šadeiko (TÜ ASK), kes sel hooajal distantsi läbinud 13,31 sekundiga. Tiitlikaitsja Diana Suumann (TÜ ASK) on oma isikliku rekordi viinud 13,63 sekundini. Kõrget kohta sihib ka äsja U23 Euroopa meistrivõistlustel isiklikuks rekordiks 13,73 jooksnud Kreete Verlin (SK Fortis).

Meeste 400 m jooksus testib tiitlikaitsjana oma kõrvalalal vormi Rasmus Mägi (TÜ ASK). Üle aastate on Eestimaa pinnal stardis ka kümnevõistleja Maicel Uibo. Üsna ettearvamatu lõpplahenduse tõotab pakkuda naiste 400 m jooks. Stardis on talvine Eesti meister Liis Roose (TÜ ASK), kelle isiklik rekord 55,66; äsja noorte MM-il Nairobis tugevaid jookse näidanud Piibe Kirke Aljas (TÜ ASK) isikliku rekordiga 55,80.

Hiljuti Eesti rekordist väga napilt aeglasem olnud Liina Tšernov (SK Jooksupartner) on stardis 400 m, 800 m ja 1500 m jooksus.

3000 m takistusjooksus on peasoosik Kaur Kivistik (Tartu SS Kalev), kes MM-ile pääsuks (8.32,00) vajaks kindlasti selle hooaja tippmargi (8.41,22) parandust; 1500 m jooksus Kivistiku klubikaaslane Andi Noot.

Naiste kolmikhüppes võistleb talvisel sise-EM-il debüüdi teinud Merilyn Uudmäe (Audentes SK), kes on tänavu suvel juba korranud talvist tippmarki - 13.55. Kindlasti ihkab esikoha konkurentsi sekkuda isikliku rekordi 13.39-ni viinud Tähti Alver (Nõmme KJK).

Meestest tuleb neljandat meistritiitlit püüdma suvel hooaja tippmargi 16.56-ni viinud Igor Syunin (Tartu ÜASK).

Naiste kuulitõuke liidrile Kätlin Piirimäele (Koigi KJK) on viimastel aastatel hästi vastu hakanud Anu Teesaar (Nõmme KJK). Meestel meistritiitli nimel on oodata ägedat lahingut kahe Viljandi KJS Sakala mehe – hooaja edetabeli juhi Jander Heili (18.85) ja juba nelja meistritiitli omaniku Kristo Galeta (hooaja parim tulemus 18.58) vahel.

Naiste odaviske esinumber Liina Laasma otsib õiget vormi MM-iks – selle hooaja parim tulemus 61.32 jääb MM-i normatiivile alla vaid 8 cm jagu. Teise ja kolmanda koha eest võistlevad U23 EM-il Eestit esindanud Gerli Israel (Tallinna SS Kalev) ning Mirell Luik (SK Viraaž).

Kõrgetasemelist võistlust lubab selle aasta meeste odaviske suveräänse liidri Magnus Kirdi (TTÜ SK) ja vormi tõusva Tanel Laanmäe (SK Viraaž) osalemine. Meie kolmandat tippmeest, Risto Mätast (Audentese SK) on kahjuks kimbutanud vigastus.

Teise võistluspäeva sprindialade nael on kindlasti meeste 400 m tõkkejooks, kuhu on üles antud Rio OM-i kuues mees Rasmus Mägi. Londoni MM-normi läheb püüdma Jaak-Heinrich Jagor (Tartu SS Kalev), kes möödunud nädalavahetusel viis hooaja tippmargi 49,44 sekundini, jäädes MM-normist vaid 9 sajandiku kaugusele.

Naiste 400m tõkkejooksus tõotab tulla pingeline duell treeningukaaslaste Liis Roose (59.70) ja Piibe Kirke Aljase (60.74) vahel.

Meeste 200 m jooksus on valitseva meistrina stardis Timo Tiismaa ja Eesti rekordi - 20.44 - omanik Marek Niit. Põnevust tekitab kümnevõistluses 100 m ja 400 m jooksudes vägevaid aegu näidanud Karl Robert Saluri (KJK Järvala) osalemine.

Naiste 200 m jooksu meistritiili eest lähevad võistlustulle Grit Šadeiko (24.57), Maarja Kalev (24.52) ning Õilme Võro (24.12).

Kas äsja noorsoo EM-il 800 meetris korralikult isiklikku rekordit parandanud Rasmus Kisel (Audentese SK) suudab edestada ka senist esinumbrit Raimond Vallerit (TÜ ASK).

5000 m jooksus üritab Jekaterina Patjuk (TÜ ASK) seda, mis nädal tagasi napilt tegemata jäi - võita peale vigastuspausi Eesti

meistritiitel. Meestest teevad viimase MM-i eelse stardi treeninglaagrist naasnud maratoonarid Tiidrek Nurme (TÜ ASK) ja Roman Fosti (Sparta SS).

Meeste kõrgushüppes on oodata põnevat duelli selle ala pikaajalise valitseja Karl Lumi (Tallinna SS Kalev) ja Ameerikast kodumaile võistlema pääsenud Maicel Uibo vahel.

Naiste kettaheites pakuvad huvitavat vastasseisu Kätlin Tõllasson (TÜ ASK) ja Anu Teesaar.

Tugevat duelli loodame vigastusest pareneva Gerd Kanteri (Tallinna SS Kalev) ja seni väga konarliku hooajaga mulluse Eesti meistri Martin Kupperi (Audentese SK) vahel. Pühapäeval on Kupperil viimane võimalus üle 65 m heita ja MM-i normatiiv täita.

Eesti vasaraheite valitsejanna Anna Maria Orel (Tallinna SS Kalev) hooaja seni parimaks tulemuseks on 67.49. MM-i 10-võistluseks valmistuv Janek Õiglane (Audentese SK) võistleb 110 m tõkkejooksus ja teivashüppes.