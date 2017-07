Juulikuu esimese päevaga avanes jalgpallimaailmas ametlikult suvine üleminekuaken. Õhtuleht toob Teieni alates tänasest kuni akna sulgumiseni kolm kuulujuttu ning avaldab arvamust, kui tõenäoliselt spekulatsioon tehinguks realiseerub.

1. Neymari üleminekusaaga ei näita märke vaibumisest. Nimelt teatas Hispaania jalgpalliekspert Guillem Balague Twitteris, et FC Barcelona eeldab nagu oleks Pariisi Saint-Germain nõus neile Neymari eest maksma 222 miljonit eurot. See summa tähistab Sambamaa võluri väljaostuklauslit.

Tunnustatud väljaanne Radio Catalunya, kes on üldjuhul Barcelona tegemistega hästi kursis, on öelnud, et PSG on Neymari tehingu sama hästi kui ära teinud. Väidetavalt on Barcelona Neymari lahkumiseks valmistumas.