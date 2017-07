Eesti võrkpallikoondise peatreener Gheorghe Cretu polnud pärast nappi kaotust Saksamaale sugugi pettunud.

"Mehed suutsid raskest seisust end tagasi mängu võidelda, see on kõige tähtsam," sõnas rumeenlasest peatreener rahulolevalt. "See, et suutsime 0:3 kaotust vältida, annab mängijatele järgmisteks päevadeks kõvasti enesekindlust. Teame, et siin turniiril lõppeb võitlus alles kõige viimase mängu viimase palliga pühapäeva õhtul."

Ta lisab: "Sisuliselt kõigil on veel võimalus võistlus ära võita. Aga praegu olen õnnelik, et suutsime võidelda. Meil olid omad võimalused nii esimeses kui ka teises geimis, kuid siis jäi natuke puudu. Meil polnud piisavalt kavalust ja kannatlikust, et pikki punkte mängida.