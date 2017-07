VÕRKPALL

Eilsele Eesti-Saksamaa võrkpallilahingule elasid Belgias Kortrijkis kaasa ka Andrus Ansip ja Neinar Seli.

„Kui omad mängivad, püüan ikka vaatamas käia. Kindlasti on ka võrkpallikoondise viimase aja edu see, mis saali kutsub,” rääkis igapäevaselt Brüsselis töötav Euroopa Komisjoni volinik ja digitaalse ühtse turu asepresident Andrus Ansip. „Tore on näha, et nii palju eestlasi on sõitnud nii kaugele meie koondist toetama,” lisas endine Eesti peaminister.

Neinar Seli ning Andrus Ansip. (Eesti Võrkpalli Liit)

Ühiselt teiste Eesti koondise toetajate ja endise Eesti Olümpiakomitee presidendi Neinar Seliga moodustati tribüünidel enam kui veerandsajaliikmeline fänniarmee, kes hääleka kaasaelamisega koondist veelgi enam tiivustas. „Kui „Aktuaalse kaamera” spordiuudistest nägin, et tribüünid on nii tühjad, tekkis mõte, et tuleks oma vile ja häälega koondisele appi tulla. Eesti spordis on üks hea ütlus: „Small countries, big delegations (Väikesed riigid, suured delegatsioonid)”. Täna (eile – toim) on tribüünil näha, et väikesest riigist on rohkem vaatajaid kui Belgiast endast ja naaberriik Saksamaalt,” lausus Seli.