"Läheb palavaks," lisas rõõmsameelne naine. Karta võib, sest saalis on palav juba praegu, kui tribüünid pole pooleldigi täis ning õues napp paarkümmend soojakraadi on. Võib vaid ette kujutada, milliseks kujuneb katel homme õhtul.

"Belgia ja Eesti pühapäevaseks viimaseks mänguks on müüdud juba üle 2000 pileti," teatas kohalik naine, kes oma abikaasaga turniiril vabatahtlikena abistavad. Siinkohal tasub lisada, et Lange Munte nime kandev spordihall mahutab kokku 2400 pealtvaatajat.

Belgias Kortrijkis toimuva võrkpalli MM-kvalifikatsiooniturniiri kolmanda eelringi vastu pole kohalik elanik esimestel päevadel just üleliia huvi üles näidanud, kuid otsustavateks lahinguteks on paradigma muutumas.

Belgia peatreener Vital Heynen vabandas tol päeval rahvuskaaslased välja palava ilmaga. Tõesti, termomeeter näitas kohtumise ajal Kortrijkis rohkem kui 30 kraadi.

Kohalikelt uurides tuli aga pigem välja, et kuigi Belgia võrkpalli tase on väga korralikul tasemel, siis publiku huvi mängu vastu kuigi suur ei ole. Küll aga usutakse, et populaarsuse trend on kasvav.

Mida päevad edasi, seda rohkem rahvast on saalis näha (kuid kaugeltki mitte täismaja) ning oma roll on sellel ka Eesti fännidel, keda Kotrijki järjest rohkem on kogunenud. Meid pole küll siiani palju olnud, kuid häälekalt oleme kaasa elanud sellegi poolest. Stiilinäide eilsest:

Kas just hordide kaupa, kuid kaheks viimaseks päevaks on eestlasi veelgi juurde oodata. Paistab, et Heyneni kolmapäeval välja hõigatud: "Eestiga mänguks tuleb saal täis!" peabki paika.