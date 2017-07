Ta tunnistab, et ühepoole resultaadi tingis nii nende hea kui ka vastaste halb esitus. "Nad ei olnud ilmselt nii motiveeritud kui meie. Nende jaoks on turniir juba varem läbi saanud."

"Tundus jah, et tuli lihtsalt, aga meie valmistuse ikka mänguks nii nagu alati," sõnas Täht. "Lõpptulemuse osas pingeliseks ei läinud, aga meil tuli ikkagi kolm geimi pingutada. Kõik punktid, mis teenisime, tulid kõva tööga."

Eesti võrkpallikoondise nurgaründaja Robert Täht tunnistas pärast kindlat võitu Slovakkia üle, et higi tuli valda rohkem kui kõrvalt vaadates tundus.

Kuigi Täht on neli päeva järjest kõik mängud otsast lõpuni platsil olnud, siis puhkust 23aastane pallur ei igatse. "Kui treener tahab mind platsile, siis pole mul midagi kobiseda," rääkis ta. "Tunnen ennast okeilt ja olen piisavalt noor mees, et pole hullu midagi."

Viimase otsustata kohtumise eel Belgiaga on koondise üks liidreid ootusärev. "Homme on üle pika aja mõisa peale mäng! Loodame, et sakslased väsitavad nad ära," teatas Täht muiates, samal ajal kui sakslased ja belglased omavahelise kohtumiseks vaikselt soojendusega alustasid.

Mingisugust hirmu tähtsa mängu eel nurgaründaja ei tunne. "Närvi küll ei ole. Selline pull ärevus on! Ootusärevus," kinnitas Täht. "Turniiril oled rutiinis sees, et pole aega ühte mängu teistest esile tõsta. Homne mäng on kõige kaalukam, aga mingisugust värinat küll pole."