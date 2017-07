Eesti võrkpallikoondise kapten Kert Toobal tõdes pärast kindlat võitu Slovakkia üle, et meeskonna saavutatut on raske üle hinnata. "Turniiri oma olemuselt on juba kord selline, et meeskondadel, kellel võimalus kaob, kaob ka mõtte viimastes mängudes pingutada," võttis kapten alustuseks Slovakkia mängu kokku, liikudes kiiresti mõtetega homse suunas. "Belgia on siiani pääsenud kergelt. Meie oleme kindlasti pidanud ennast rohkem raiskama," arutles Toobal. "Aga tegelikult see eriti ei loegi. Homme on vaja suurt südant ja palju võitlust ja panna välja kõik, mis vähegi sees on."

Sidemängija pole meeskonna kiitmisega sugugi kitsi. "Oleme siiani teinud kõik, mis vaja. See on super ja loodan, et tehtut hinnatakse," sõnas Toobal hingestatult. "See pole niisama tulnud. Et võidad näiteks Hispaaniat lihtsalt niisama."

Ta ei salga, et turniiri sellises faasis pole enam kerge. "Täna on neljas päev. Oli teada, et ka täna on raske, aga ikkagi peab maksimaalselt pingutama, samal ajal midagi ka homseks jätma. See on võitlus iseenda, pea ja füüsisega," tunnistas kapten. "Homme ootan meeskonnalt võitlust, kui see on algusest lõpuni olemas, siis rohkem ei saagi kelleltki midagi nõuda."