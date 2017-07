Eesti parim meessportlane Rasmus Mägi võitis kodustel meistrivõistlustel 400 m jooksu ja jäi tulemusega 46,42 rahule.

"Olin puhast 400 juba küllalt kaua oodanud," rääkis Portugalis treeninud 25aastane tartlane, kelle põhiala on 400 m tõkkejooks. "Viimased 10-12 päeva ei läinud nii, nagu ma kavandasin. Tegin endale pisut haiget. Loodetavasti pääsesin ehmatusega."

"Võib-olla see tegi mind natuke ebakindlamaks. Nüüd tuleb targalt MMiks treenida. See on kogu ettevalmistuse huvitavamaid aegu. Kiirus paraneb. Need on hetked, mille nimel enamus sportlasi harjutavad," rääkis mees.