Anett Kontaveit läheb homme Šveitsis Gstaadis toimuval WTA tenniseturniiri finaalis vastamisi hollandlanna Kiki Bertensiga (WTA 35.).

Juba finaali jõudmise üle rõõmustanud Kontaveit on homse osas enesekindel, kuid teab, et vastast ei tohi alahinnata. "Momendil mängime mõlemad väga head tennist," sõnas Anett. "Homme tuleb kahtlemata tasavägine kohtumine. Kiki (Bertens) mängib väga hästi ja ta tunneb ennast liiva peal väga mugavalt."

Samamoodi ilusat mängupilti pakkuv Kontaveit on enda hetkevormiga rahul ning lisab, et rõõm on seda pakkuda imeilusas mängukohas "Hetkel tunnen end väga enesekindlana. Gstaad on lummav paik - kogu see loodus ning need mäed - ma lihtsalt armastan seda," sõnas neiu.