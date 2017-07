Magnus Kirt tuli odaviskes Eesti meistriks ja viskas tänavu kümnendat korda üle 80 meetri, kuid etteaste kujunes talle raskeks.

"Läks natuke rabistamiseks," rääkis Kirt, kelle hooaja tippmark on 84.08. "See ei ole minu jaoks väga tavaline, et hakkasin libisema. Nii juhtus juba soojendusel ning ka võistlusel."

"Kui kehvad katsed ära olid, tuli end kokku võtta ja 80.04 ära visata. Tulemus ei peegelda mu hetkevõimeid. MMiks peab korrektuure tegema," sõnas mees.