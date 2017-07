Itaalias Grossetos toimuvatel U20 vanuseklassi Euroopa meistrivõistlustel jätkab kümnevõistluses kõrges mängus mullune juunioride MM-pronks Johannes Erm, kes hoiab kuue ala järel liidrikohta. Lisaks Ermile on võistlustules veel Karel Tilga, Kristo Simulask katkestas.

110 m tõkkejooks: Erm parandas senist isiklikku rekordit 27 sajandikuga ja jooksis välja 14,39. Tilga sai ajaks 15,01 ja see on samuti isiklik tippmark. Eestlaste jooksus puhus vastutuul 0,1 m/s.

Ermil on nüüd koos 5151 punkti ja teisel kohal olevat prantslast Ludovic Bessoni edestab ta 24 silmaga. Niklas Kaulil on 5075 punkti, aga mullu juunioride maailmameistriks tulnud sakslase trump on teine päev ja eelkõige odavise. Tilga on 5015 punktiga viies. Ketast hakkavad eestlased heitma kell 11.30.