Itaalias Grossetos toimuvatel U20 vanuseklassi Euroopa meistrivõistlustel lähevad viimasele alale 1500m jooksule eestlased Johannes Erm ja Karel Tilga vastu vastavalt teiselt ja kolmandalt positsioonilt. Kristo Simulask katkestas.



Odavise: Karel Tilga parandas oma isiklikku rekordit pea kaheksa meetriga, visates oda 66.30. Erm viskas esimesel katsel 56.02, mis tähendab, et noormees parandas neljandat ala järjest oma isiklikku rekordit. Alavõidu võttis sakslane Niklas Kaul, kes viskas avakatsel 68.05.

Enne viimast ala juhib võistlust mullune juunioride maailmameister sakslane Niklas Kaul, kellel on koos 7593 punkti. Erm on teine 7427 ja Tilga kolmas 7322 punktiga. Esimesena on medalikohalt hetkel välja prantslane Ludovic Besson, kellel on koos 7227 punkti.

Kümnevõistluse viimane ala 1500m jooks saab lähte 19.35.