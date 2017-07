Seitsme ala järel on Ermil koos 5959 punkti, Kaul on 5914 punktiga teine. Kolmas on prantslane Ludovic Besson 5909 silmaga, Tilga on 5872 punktiga neljas.

110 m tõkkejooks: Erm parandas senist isiklikku rekordit 27 sajandikuga ja jooksis välja 14,39. Tilga sai ajaks 15,01 ja see on samuti isiklik tippmark. Eestlaste jooksus puhus vastutuul 0,1 m/s.

Ermil on nüüd koos 5151 punkti ja teisel kohal olevat prantslast Ludovic Bessoni edestab ta 24 silmaga. Niklas Kaulil on 5075 punkti, aga mullu juunioride maailmameistriks tulnud sakslase trump on teine päev ja eelkõige odavise. Tilga on 5015 punktiga viies.

400 m jooks: Johannes Erm püstitas järgmise isiliku rekordi, läbides staadioniringi 47,65, saavutades sellega ka alavõidu. Tilga sai tulemuseks 49,38, Simulask oli sunnitud võistluse katkestama.

Kõrgushüpe: Alavõidu tõi meile Karel Tilga, kes ületas 2.05. Simulask ületas 1.99 ja Erm 1.90. Tilga suurepärane tulemus neljandal alal tähendas, et mees tõusis kõrgushüppe järel edetabelis teiseks.

Kuulitõuge: Meie meestest oli parim Tilga, kes tõukas 15.66. Erm püstitas uueks isiklikuks rekordiks 14.85 ja Simulask sai kirja 14.06.

Kaugushüpe: Erm püstitas võimsa isikliku rekordi 7.64. Ühtlasi on kolmandal katsel hüpatud tulemus uus Eesti juunioride rekord. Alavõiduga tõusis Erm ka kümnevõistluse liidriks. Teised eestlased Tilga ja Simulask said kirja vastavalt 7.13 ja 6.77.

100m jooks: Eestlaste ajad: Erm 11,11, Simulask 11,25 ja Tilga 11,28.