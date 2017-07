Sel nädalavahetusel Itaalias Grossetos toimuvatel U20 Euroopa meistrivõistlustel jäi meie jooksja Tony Nõu esimesena medalist ilma, kui jooksis 400m finaalis välja aja 46,24.



Viimase kahe päeva jooksul juba kaks korda Eesti juunioride rekordit parandanud Nõu oli mehe eest väljas ka täna. Üleeile 47,27 ja eile 46,94 sekundiga staadioniringi läbinud noormees andis täna endast rajal kõik ja tulemuseks 46,24.

Uue isikliku rekordi jooksnud Nõu pidid paraku leppima medalita, sest pronksmedali saanud belglane Jonathan Sacoor oli meie mehest ühe sajandiku võrra kiirem. Kuldmedali sai endale kaela itaallane Vladimir Aceti (45,92) ja hõbeda poolakas Tymoteusz Zimny (46.04).

“Tunne on, et midagi jäi sisse, aga arvatavasti jälle emotsioonid keevad üle. Medalist on muidugi kahju. Oleks paar meetrit veel olnud, oleks äkki isegi kätte saanud, aga mis seal ikka teha, sport on selline,” sõnas mees ajakirja Jooksja Jooksuportaalile.



Võrdluseks - Kergejõustiku Eesti meistrivõistlustel võitis Rasmus Mägi täna 400m jooksu ajaga 46,42.