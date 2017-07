Õhtulehe hinnang: On selge, et Barcelona ihub Coutinho peale kõvasti hammast, kuid mees sõlmis Liverpooliga hiljuti lepingupikenduse ning pole viimasel ajal kordagi viidanud millelegi, mis annaks Barcelona fännidele õiguse unistada, et ta soovib Liverpoolist lahkuda.

Dybala liitumist Barcelonaga me samuti kuigi tõenäoliseks ei pea. Miks? Sest Neymar ei lahku klubist, mistõttu pole Kataloonia hiiul vähimatki põhjust talle asendajat leida.

2. Pariisi Saint-Germain ei jahi vaid Neymari, aga ka Alexis Sanchezt. Londoni Arsenali staari lahkumise üle on spekuleeritud kuid, sest mehe leping saab järgmise aasta suvel otsa. Et ta pole uuele kontrahtile alla kirjutanud, levivadki sahinad justkui vahetaks ta tänavu klubi.

Sky Sportsi andmetel teeb PSG Tšiili koondise tähe eest tuleval nädalal 39 miljoni euro suuruse pakkumise. Sancheze klassiga mängija eest väike hind, kuid Arsenali positsioon läbirääkimistel on lepingusaaga tõttu nõrk, mis tähendab, et Sancheze kosilane võiks palluri endale meelitada turuhinnast odavamalt.

Alexis Sanchez. (FRANCK FIFE)

Õhtulehe hinnang: Kahtlemata on tegemist väga huvitava kuulujutuga. Kui Arsenal tuleval hooajal Meistrite liigas ei mängi, siis PSG on klubivuti tugevaimas sarjas esindatud. Samuti saaks Sanchez lahkuda Londonist, kus elamine talle Tšiili meedia sõnul väga ei meeldi. Seega võiks Pariis olla hea vaheldus.

Samas on Arsenali peatreener Arsene Wenger öelnud, et Sanchezt käimasoleval suvel maha ei müüda. Aga kui sulle pakutakse mängija eest ligi 40 miljonit eurot ning see sama pallur võib aasta pärast tasuta lahkuda, oleks mõistlik see pakkumine vastu võtta. Teab ju iga vutisõber, et Wengerile ratsionaalsed rahatehingud istuvad.

On kohutavalt raske ennustada, kas Sanchez vahetab Arsenali särgi PSG oma vastu, kuid Õhtuleht usub, et ladinaameeriklane kolib Pariisi.

3. Torino Juventus ostab 40 miljoni euro eest Itaalia ääremängija. Talendika mängumehe nimeks on Federico Bernardeschi ning ta on sisuliselt terve oma profikarjääri veetnud kasvatajaklubis Fiorentina.

23aastase Bernardeschi meelispositisoon on paremal äärel ning teda on iseloomustatud kui väga suure töövõime, hea tehnikapagasi ja kõrge tippkiirusega pallurit. Bernardeschi mängustiili on teiste seas võrreldud Francesco Totti, Alessandro Del Piero, Michel Platini ja Andrei Ševtšenkoga.