Järgmisel nädalal Tallinnas algavaks U18 vanuseklassi EMi B-divisjoni turniiriks valmistuv Eesti noormeeste korvpallikoondis alistas Balti matši teisel päeval eile Leedu 73:70 ja jätkab täiseduga. Reedel alistati Soome 83:65.

Tasavägises mängus Leeduga tõi Eesti resultatiivseimana Kristian Kullamäe 15 punkti, 7 lauapalli ja kolm resultatiivset söötu. Henri Drell lisas 14 ja Hugo Erkmaa 13 silma. Leedulaste parim oli Lukas Uleckas 13 punktiga. Eestile kindlustasid võidu Drelli lõpusekundite vabavisked.

Täna kohtub Eesti Lätiga, kes on kindlad kaotused saanud nii Leedult (69:83) kui ka eile Soomelt (64:90). Tabelis on Eestil kaks võitu, Leedul ja Soomel võit ja kaotus ning Lätil kaks kaotust. See tähendab, et ühtlasi kindlustas Eesti eilse võiduga ka turniiri esikoha.