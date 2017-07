"Saksamaa on kindlalt suurfavoriit. Aga omad võimalused on ka meil ja Eestil. Nende kolme seast selgub MMile sõitja," sõnas Belgia koondise peatreener Vital Heynen Õhtulehele koduse turniiri avapäeval. Tänaseks on selge, et konkurentsi on jäänud vaid "väiksemate lootustega" eestlased ning belglased. Võõrustajate plaan toimis ideaalselt - esimesed kolm mängu eeldatavate nõrgematega ning maiuspalaks tugevad. Ühega neist saadi alustuseks hiilgavalt hakkama, kui eile õhtul Saksamaast üle sõideti ja sellega eelmise MMi pronksimeeskonna teekond lõpetati. "Nägime juba esimestel päevadel, et sakslased pole parimas hoos, aga säärane tulemus oli ikkagi ootamatu," rääkis Belgia koondise kapten Sam Deroo rahvusvahelisele alaliidule pärast seljavõitu Saksamaa üle. "Aga see mäng on juba unustatud, loeb homne võit Eesti üle."

Talle sekundeerib meeskonnakaaslane Pieter Verhees, kes klubileiba teenib Itaalias Milano Volley´s. "Kahest geimivõidust piisab, kuid me ei saa eestlasi alahinnata," manitses keskblokeerija. "Me ei saa veel šampanjat avada, sest ees ootab väga raske mäng. Peame oleme värsked, et Eesti vastu täie jõuga võidelda."

Eestlaste mänguoskust hindab Verhees kõrgeks. "Enne turniiri pidasime favoriidiks Saksamaad, aga oleme näinud, et Eesti tase on nendega väga sarnane," ütles ta, lisades: "Meil on neli päeva seljataga ja oleme võitnud kõik mängud 3:0 ja mitte sugugi nõrkade meeskondade vastu. See lisab kindlasti enesekindlust."