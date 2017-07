Selles, et Lionel Messi on üks maailma parimaid jalgpallureid, ei kahtle keegi. Oma unustamatut mainet on argentiinlane kujundanud pikki aastaid, kuid vundament sellisele karjäärile laotakse juba lapsepõlves.

20 aastat tagasi, kui hetkel FC Barcelona hingekirja kuuluv Messi oli kõigest kümne aastane, mängis väike pallivõlur Newell's Old Boysi ridades. Juba siis pani praeguseks viiel korral maailma parimaks jalgpalluriks hinnatud mees inimesi ahhetama.

Naaberriigis Peruus käies näitas väike poiss, milleks ta võimeline on. Messi kõmmutades Copa de la Amistadi turniiril ühes kohtumisest müstilised üheksa (!) väravat. Kokku loputas Messi kasvatajaklubi Callao meeskonda kümne tabamusega.